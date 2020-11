Supernatural saison 15 : une fin décevante ? L'autre version du créateur de la série était pire

La saison 15 de Supernatural a été dirigée par Andrew Dabb et Robert Singer, mais c'est bien Eric Kripke (désormais le papa de The Boys) qui a créé la série en 2005 avant de la quitter au terme de la saison 5. Aussi, devant le travail du duo sur le dernier épisode récemment diffusé sur la CW, nombreux sont les fans à désormais critiquer leurs décisions créatives et la direction empruntée, et à regretter l'absence et les idées d'Eric Kripke pour cette conclusion.

L'autre fin de la série aurait pu être pire

Une colère légitime ? Pas du tout. Le créateur de Supernatural l'a confessé à EW, s'il avait été en charge de la fin de cette série, le public aurait été encore plus énervé. "Il y a une scène que je n'ai pas pu faire et que j'aurais pu mettre en scène pour la fin de la série. Je ne veux pas encore la dévoiler, peut-être que je le ferai un jour, mais je peux assurer une chose aux fans : ma fin était beaucoup plus sombre que celle qu'ils ont aujourd'hui" a-t-il notamment déclaré au site américain.

Là où le dernier épisode de la saison 15 a vu Dean mourir avant de rejoindre une version parfaite du paradis et Sam découvrir les joies d'une vie de famille, Eric Kripke a laissé entendre que le concept de Happy Ending n'avait jamais été dans sa tête, "A tous ceux qui disent 'Kripke aurait dû terminer la série', je leur réponds 'Vous auriez détesté ma fin'." Et pour cause, il l'a par la suite précisé, "Supernatural, c'était un film d'horreur, et la série allait forcément avoir une fin façon film d'horreur. Donc je peux vous promettre que la fin que vous avez eu est celle que vous devez aimer, bien plus que celle que vous auriez pu avoir si j'avais terminé la série".

Une déclaration qui devrait faire plaisir à Andrew Dabb et Robert Singer, quelque peu chahutés sur les réseaux sociaux, mais qui nous intrigue également. Après de tels propos, on a forcément envie de connaître cette fin alternative... Une fin du monde ? Des morts sanglantes pour les héros ? Les frères Winchester piégés pour l'éternité ou obligés de s'entre-tuer ? A vos paris.