Supergirl saison 6 : une révélation énorme mais décevante, les créateurs s'expliquent

Un secret de moins en moins secret

On ne sait pas qui de Oliver Queen (Arrow), Barry Allen (Flash) ou Kara Danvers (Supergirl) est le plus bavard au sein du Arrowverse, mais le débat a le mérite d'être animé. On a pu le découvrir ces dernières années, ces super-héros ne manquent jamais une occasion pour dévoiler leurs identités secrètes à qui veut l'entendre. Une situation improbable qui s'est encore accentuée lors de l'épisode 2 de la saison 6 de Supergirl, diffusé ce mercredi 6 avril 2021.

La raison ? On a pu le découvrir à l'écran, Kelly (Azie Tesfai) est désormais au courant que Kara (Melissa Benoist) est la super-héroïne de la ville. Et pour cause, c'est Alex Danvers (Chyler Leigh) qui lui a révélé l'info, lassée de garder sa petite-amie dans le flou à ce sujet. Une révélation très importante - elle marque le sérieux de cette relation amoureuse et Kara gagne une alliée, qui n'a étonnamment pas été dévoilée à l'écran. Au contraire, les créateurs ont préféré garder ça hors-caméras afin de se concentrer exclusivement sur la suite du récit.

Une révélation hors-caméras voulue par les créateurs

Une décision décevante pour certains fans (c'est toujours sympa de découvrir la réaction des personnages face à cette révélation), mais qui été logique à prendre pour Jessica Queller et Robert Rovner, les showrunneurs. Auprès de The Wrap, le duo a en effet confié, "Etant donné que Kelly est cool avec cette nouvelle, on a senti que nous pouvions directement intégrer ça dans l'histoire et leur relation".

Autrement dit, la réaction positive en direct de Kelly n'aurait pas été la plus intéressante à suivre. A l'inverse, ce sont les conséquences de celle-ci sur lesquelles vont bientôt s'appuyer les créateurs qui seront passionnantes, "On savait que Kelly serait d'un grand soutien et serait la première à aider Alex à gérer une telle situation. Et ça va d'ailleurs être en partie exploré dès le prochain épisode, quand Alex va vivre un moment compliqué". Oui, ce n'est pas tous les jours facile de rester positive quand on voit sa soeur prête à se sacrifier pour sauver le monde...

Enfin, pour ceux qui auraient aimé voir un peu de tension supplémentaire avec une Kelly choquée, voire même prête à trahir ce secret, sachez que cette option n'a jamais été envisagée. Pour quelle raison ? "On sortait d'une saison entière centrée sur cette révélation qui tournait mal [en référence au conflit entre Kara et Lena, ndlr]. On trouvait que l'on avait déjà assez joué avec un tel conflit l'an passé".

Pour rappel, la saison 6 de Supergirl actuellement diffusée sur la CW aux USA sera la dernière de la série.