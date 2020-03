The Flash saison 6 : Chester intègre la team de façon régulière, bientôt un super-héros ?

Promotion pour Chester à Star Labs

L'épisode 13 de la saison 6 de The Flash diffusé le 25 février dernier sur la CW aux USA n'est pas resté sans conséquences. Souvenez-vous, à l'occasion de son passage à Star Labs, Chester P. Runk - le pro des nouvelles technologies à l'origine de la création d'un trou noir plus tôt dans la saison, découvrait l'identité secrète de The Flash, son héros.

Aujourd'hui, c'est Deadline qui révèle l'information, cette découverte inattendue va permettre au personnage de Brandon McKnight de s'intégrer plus efficacement au sein de la team. Comme le laissait entendre la fin de l'épisode en question, avec son poste de tour de contrôle pour Barry, Chester va en effet rejoindre les héros d'une façon régulière dès la saison 7.

Pas (encore) de transformation pour le personnage

On ne sait pas encore si cette promotion a pour objectif de préparer le terrain à un futur départ de Cisco (Carlos Valdes, son interprète, est souvent au coeur de telles rumeurs), mais elle devrait en tout cas permettre de combler la future absence (temporaire) de Danielle Panabaker (Caitlin) à l'écran. On l'a récemment appris, la comédienne s'apprête à donner naissance à son premier enfant.

Enfin, pour l'anecdote, dans les comics The Flash de DC, Chester P. Runk devient un être cosmique puissant. Néanmoins, Eric Wallace - le showrunner, l'a confié à TVLine, malgré la fascination du personnage pour la vie extraterrestre et son nouveau rôle à Star Labs, cette promotion n'aura pas pour but de mettre en scène une telle transformation. En tout cas, "pas avant un moment".