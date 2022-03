Stéphane Plaza gêné par son propre humour ? "On a pu croire à un moment que j'étais misogyne"

Stéphane Plaza n'est pas seulement réputé pour sa capacité à vendre n'importe quel logement ou pour son amour des doubles vasques, l'animateur des émissions Maison à vendre, Recherche appartement ou maison et Chasseurs d'appart a également le don de faire quelques blagues cash à l'écran quand il ne casse pas du mobilier lors d'un déménagement.

Stéphane Plaza consterné par son humour ?

C'est justement sur son humour que l'agent immobilier a été interrogé ce vendredi 18 mars 2022 lors de son passage sur Europe 1. Alors que le journaliste Philippe Vandel venait de diffuser un extrait d'une émission dans lequel on l'entendait faire une blague à base de morue et une autre sur ses pets qui pourraient l'aider à se réchauffer l'hiver, Stéphane Plaza - selon les mots de son interlocuteur, serait apparu consterné par lui-même sur le plateau.

De quoi comprendre qu'il n'assume pas son propre comportement ? Pas vraiment. Si Stéphane Plaza reconnait être un peu beauf sur les bords, "Des fois, je vais un peu loin, mais je suis nature. On dirait un dîner entre copains", il sait aussi que ses programmes ont besoin de telles séquences, "c'est une émission où je dois amener de l'humeur." Surtout, il l'a précisé, ses blagues ne sont jamais là pour blesser ou mettre mal à l'aise les gens autour de lui devant les caméras, "C'est toujours fait dans le respect de la personne qui est en face".

Et si celle-ci n'est finalement pas amusée ou se sent gênée par sa blague ? "Si la personne le demande, évidemment, on coupe [le passage au montage]", a rassuré l'agent. Néanmoins, à en croire ses propos, son humour a beau être parfois plus lourd qu'Obélix, personne ne s'en serait encore plaint à ce jour. "Les personnes viennent aussi parce qu'il y a Stéphane Plaza, a-t-il confié. On ne m'a jamais demandé de couper."

"On a pu croire à un moment que j'étais misogyne"

Malgré tout, Stéphane Plaza l'a confessé, il n'est plus le même animateur aujourd'hui qu'à ses débuts. S'il reste toujours libre et s'amuse autant qu'avant, il fait un peu plus attention à ce qu'il peut dire, "Il y a eu une évolution et heureusement d'ailleurs. Il y a eu des blagues un peu potaches et le monde a évolué."

L'animateur en est conscient, il est peut-être aujourd'hui l'un des chouchous du public, mais son image n'a pas toujours été au top à cause de son style, "Moi, je travaille avec 85 % de femmes, donc c'est très très important. On a pu croire à un moment que j'étais misogyne alors que c'est tout l'inverse." Aussi, même s'il le clame haut et fort, "dans tous les cas, j'assume [les blagues]", il n'hésite pas à se censurer pour ne pas choquer.