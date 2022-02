Stéphane Plaza évoque sa lourde dépression après le décès de sa mère : "dans ces moments-là, on est très seul"

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... Ce jeudi 17 février, Stéphane Plaza, se confie pour Gala sur "le pire moment de sa vie". L'animateur de Recherche appartement ou maison aborde en effet le décès de sa mère, Christiane, emportée par un cancer en 2016. "Nous ne voulions pas d'acharnement thérapeutique et nous l'avons accompagnée jusqu'au bout avec mon frère, papa et mon beau-papa. Dire à sa maman qu'elle va s'en sortir alors qu'on sait qu'elle ne va pas s'en sortir, ce n'est pas facile", explique le meilleur ami de Jeanfi Janssens au magazine.

"J'ai pris des cachets pour dormir"

Celui qui a récemment aidé la chanteuse Wejdene à trouver un logement révèle aussi avoir été touché par une violente dépression suite à cette disparition. "J'ai perdu la voix, je me suis renfermé sur moi-même. Dans le fond, je m'en suis voulu : je ne comprenais pas pourquoi on m'enlevait ma maman alors que tout me souriait..."

Le plus célèbre agent immobilier de France avoue que le deuil a été terrible pour lui et qu'il a parfois pensé au pire : "La nuit, dans les moments les plus sombres, je me disais qu'il aurait mieux valu qu'on me prenne moi". Pour s'en sortir, l'animateur, qui a répondu aux rumeurs faisant courir le bruit que ses émissions étaient truquées, s'est concentré sur son travail et a enchainé les tournages. "J'ai pris des cachets pour dormir, je me suis épuisé dans le travail. Je n'avais pas envie d'être heureux. On peut penser qu'on est très entouré dans un métier comme le mien mais, dans ces moments-là, on est très seul". Presque 6 ans après le décès de sa maman, Stéphane Plaza souffre toujours, mais va de l'avant : "la souffrance est toujours là mais différente, heureusement. J'ai surtout envie de profiter de mes êtres chers".