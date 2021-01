Wejdene fait appel à Stéphane Plaza pour lui trouver un appart mais ça ne sera pas diffusé à la télé

L'animateur de Maison à vendre a ajouté : "Petite précision quand même 'les cocos' c'est bien 'hors de votre vue' ... (hors caméra) ... que la recherche immobilière de ma petite pote se déroulera ! Pour son bien-être et pour retrouver le calme et la tranquillité qu'elle mérite ! Par contre c'est avec un grand plaisir que nous vous partageons ce cliché et que j'accueillerai mes 700 000 followers !" Pour le moment, Stéphane Plaza est encore loin des 700 000 abonnés : son compte Insta en comptabilise aujourd'hui plus de 481k. Courage, on y croit !