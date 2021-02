Recherche appartement ou maison : Stéphane Plaza explique pourquoi il a voulu aider Marine Lorphelin

"Au début, j'étais réticente"

Stéphane Plaza ne pouvait donc pas répondre absent, d'autant plus que Marine Lorphelin l'a contacté directement avant d'être mise en relation avec Sandra Viricel : "J'avais croisé Stéphane Plaza lors de nombreux événements, mais je ne le connaissais pas vraiment. Je l'ai revu il y a un an et demi à l'occasion de l'élection de Miss Tahiti. J'étais en vacances tandis que lui animait la soirée. Avec Christophe, mon fiancé, nous nous sommes immédiatement bien entendus avec lui. Par la suite, nous avons partagé quelques dîners dans une bonne ambiance. À l'époque, je lui avais parlé de mon envie d'investir dans l'immobilier. Je l'ai finalement rappelé plusieurs mois plus tard", a-t-elle confié à TV Mag.

L'étudiante en médecine a ensuite confié avoir hésité avant d'afficher sa vie privée avec son fiancé Christophe dans Recherche appartement ou maison : "Au début j'étais plutôt réticente (...) Mais je me suis dit qu'il y avait finalement plus d'avantages que d'inconvénients. Je connaissais Stéphane et j'ai rencontré l'agent immobilier Sandra Viricel, avec qui j'ai eu un bon contact. J'ai donc préféré passer par eux et par l'émission. Et puis je me suis dit aussi que je n'avais rien à cacher. En termes de budget, j'assume complètement le fait de vouloir acheter un appartement. En France, il y a toujours une espèce de tabou autour de l'argent."