Chasseurs d'appart et Recherche appartement ou maison truquées ? Stéphane Plaza défend ses émissions

Si les émissions immobilières de Stéphane Plaza sur M6, Recherche appartement ou maison, Chasseurs d'appart et Maison à vendre, plaisent toujours autant, elles sont souvent accusées d'être truquées. Les appartements seraient fake, tout comme les achats, les candidats seraient des comédiens... on peut lire un peu de tout sur les réseaux sociaux : "Ce n'est pas mis en scène. On est dans la vraie vie, avec des vrais acheteurs et vendeurs et des vrais appartements puisqu'il faut des autorisations pour les filmer", a expliqué Stéphane Plaza en interview avec Europe 1.

"La supercherie a été dévoilée"

Malgré ce discours assez clair, Stéphane Plaza a eu le droit à de nouvelles accusations dans Les Grosses Têtes sur RTL : "Monsieur Plaza, ça y est la supercherie a été dévoilée ! (...) Tout le monde l'avait remarqué, personne n'osait le dire", balance, avec humour, Laurent Ruquier avant de s'en prendre à Recherche appartement ou maison : "Il fait semblant pendant des heures de faire visiter des appartements à des gens qui disent 'Ah oui c'est celui-là qu'il me faut. Et puis à la fin de l'émission, ils rajoutent un petit panneau 'Épilogue : Finalement Monsieur et Madame Machin ont décidé de ne pas acheter d'appartement'."

"Moralité, c'est pas les appartements qui manquent en général, c'est le pognon", surenchérit Jean-Marie Bigard tandis que Jeanfi Janssens confie : "Les gens ils disent 'Ah oui il correspond en tout point à nos attentes' et puis dans l'épilogue ils disent 'Finalement, c'était trop éloigné de leurs centres d'intérêt. Ils n'achèteront pas'."

Laurent Ruquier soupçonne ensuite les potentiels acheteurs d'être des acteurs : "La question que je pose, c'est les figurants et les comédiens, c'est les mêmes qui font agriculteurs chez Karine Le Marchand ?" Stéphane Plaza a alors défendu ses émissions : "Il n'y a pas de figurants ni de comédiens ! C'est des vraies personnes !" Une confidence remise en question par Jeanfi Janssens : "J'étais comédien et j'avais été recruté pour ça."

Stéphane Plaza menacé par un client ?

Karine Le Marchand a ensuite pris la parole pour balancer une info assez inattendue sur Stéphane Plaza : "Un jour, il m'a fait écouter un message. Il était terrorisé, on était en tournage et il y avait un mec qui le cherchait dans toute la France (...) Ça commençait très gentiment : 'Stéphane Plaza, ce qui serait bien, c'est que tu vendes mon appartement, parce que déjà que tu b**ses ma femme, mais alors si en plus tu ne le vends pas ça ne va pas du tout, espèce de..." L'animateur de Chasseurs d'appart préfère en rire aujourd'hui : "C'était un divorce. Je redonnais du bonheur à cette dame qui n'avait plus son intérieur à jour."