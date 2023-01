Star Academy : Léa a lâché un énorme mensonge pour participer, et elle assume complètement

Si Anisha a remporté Star Academy, une autre candidate a déchainé les passions des téléspectateurs. Dès son entrée au château, Léa a donné le ton en laissant entendre que Beyoncé devait désormais prendre sa retraite pour lui laisser la place. Oui, rien que ça. Durant toute l'aventure, la candidate a fait rire certains, et énervé d'autres. Très franche, elle n'a pas hésité à critiquer les invités des primes ou encore à s'attaquer aux autres candidats.

Des déclarations qui lui ont valu d'être traitée de peste, même si Léa a expliqué : "J'ai peur qu'on me voie comme une peste, comme une mauvaise. J'ai un petit côté comme ça mais ça reste de l'humour et j'ai peur qu'on le prenne d'une autre façon". Des semaines après la finale de Star Academy, elle s'est confiée comme jamais dans son aventure, révélations à la clé.

"J'ai menti"

Dans une vidéo de Mayadorable, Léa a donné une interview... avec un détecteur de mensonges. A 5m50 de la vidéo à voir ci-dessous, la chanteuse a révélé que ce n'était pas elle qui avait postulé pour Star Academy, mais que c'était la production qui l'avait contactée. Et d'ailleurs, pour intégrer l'émission et mettre toutes les chances de son côté, Léa avoue qu'elle a raconté tout et n'importe quoi. Alors que l'influenceuse demandait à Léa si elle avait menti pendant le casting, cette dernière a confirmé avoir menti, ou plutôt avoir "exagéré". "Je leur ai montré que je voulais trop faire la Star Ac alors qu'en vrai, je m'en fichais un peu, je ne me rendais pas compte." a-t-elle avoué.

Mais ce n'est pas tout ! Léa a carrément menti sur sa vie amoureuse. Alors qu'elle avait déjà tourné la page de son ex, la candidate a fait croire lors de son casting qu'elle était en pleine rupture. "J'ai dit : 'Là, je ne suis pas bien, mon mec sort avec ma meilleure amie, j'ai appris ça hier soir'. Je leur ai montré que j'étais une battante, que je m'en foutais, qu'il allait me voir à la télé." a raconté Léa.