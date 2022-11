"Le respect est mort" : ce geste déplacé des élèves de Star Academy après la victoire d'Anisha ne passe pas, elle réagit

Une séquence qui n'est pas passée inaperçue. D'autant plus qu'au cours de l'aventure, les internautes avaient plusieurs fois critiqué les élèves à cause de leur comportement envers Anisha. Non seulement, Léa avait eu un comportement très limite envers elle en voulant la priver de nourriture, mais aussi, après une évaluation, les élèves avaient clashé la "fausse modestie" de la candidate, ce qui avait déjà énervé pas mal de monde.

Les internautes hallucinent

Cette scène a évidemment étonné voire même choqué pas mal d'internautes. Sur Twitter, ils ont été nombreux à critiquer l'attitude des élèves. "Je suis choquée de la réaction des autres élèves, le respect est mort !!! Ils sont tous autour d'Enola, ils n'ont pas calculé Anisha. J'ai jamais vu ça" ; "La réaction de certains élèves envers Anisha me déçoit. Respectez au moins son talent même si vous êtes pas fan de la personnalité" ou encore "Certains élèves viennent de mettre un sacré coup à leur image avec leurs comportements après l'annonce des résultats. Mais bon, on voit le vrai visage des gens quand on a plus besoin d'eux. Ça jouait les gentils avec Anisha cette semaine par intérêt et voilà..." peut-on lire sur Twitter :