Anisha (Star Academy) fausse modeste ou vraie victime de la jalousie des autres candidats ? Les internautes ont tranché

La semaine dernière, c'est Amisse qui a été la première éliminée de Star Academy 2022. Si 13 élèves ont intégré le château, la compétition ne va en fait durer que six semaines et il n'a pas fallu très longtemps pour que la tension monte chez les candidats. Après le clash entre Léa et Julien, c'est la favorite des internautes qui se retrouve critiquée. Dès le premier prime, les téléspectateurs ont été bluffés par la prestation d'Anisha. Et ils ne sont pas les seuls puisque les profs ont aussi souligné le talent de la candidate qui était première du classement la semaine dernière. Malgré une blessure à la cheville, Anisha a donné le meilleur d'elle-même pour les évaluations... et s'est pris des réflexions.

"Fausse modestie", les élèves clashent Anisha

Dans la quotidienne diffusée ce mercredi 26 octobre sur TF1, on a découvert l'identité des quatre nommés 100% masculins. Mais avant ça, on a aussi pu assister aux évaluations qui ont été compliquées pour Anisha. Pourquoi ? La candidate a tendance à être toujours négative sur ses prestations et ça saoule certains académiciens. Lors d'une discussion dans son dos, plusieurs candidats dont Cenzo et Chris ont critiqué l'attitude d'Anisha qu'ils accusent d'en faire trop. "C'est pas la peine d'en rajouter, surtout si après, tu défonces complètement ton truc." a déclaré Cenzo avant d'ajouter en interview. "C'est un peu frustrant car tu es en train de la consoler et juste après, elle déchire l'évaluation. Cette énergie qu'on dépense pour consoler Anisha, peut-être qu'on devrait l'utiliser pour des personnes qui en ont plus besoin" a-t-il confié.

Il n'est pas le seul à penser ça. Léa était elle aussi très remontée. "Moi, j'ai raté, Julien, il a raté. C'est un manque de respect par rapport aux personnes qui ont raté. On prend sur nous pour garder la tête et t'as Anisha qui pleure parce qu'elle n'a pas de talent alors que c'est la première" a-t-elle lâché face à Enola et Tiana. Enola, elle, a évoqué une certaine "fausse modestie" de la part de sa rivale. Enola a finalement décidé d'aller s'expliquer avec Anisha. "Tu ne te rends pas compte du talent que tu as et il y a une sensation de fausse modestie. On voit que tu as un grand coeur et que tu ne joues pas mais c'est pris comme ça".

Les internautes défendent Anisha

Très touchée par ces réflexions des autres élèves, Anisha a décidé de s'isoler dans le théâtre. Une chose qui a touché les internautes. Sur Twitter, ils ont été nombreux à la défendre. "Ce qu'il se passe avec Anisha est exactement ce qu'il se passe au collège, quand un élève est 1er de la classe et pas dans le même mood que les autres... Ils vont la casser et l'autre Léa qui juge..." ; "C'est de la jalousie, c'est malsain, qui ils sont pour remettre en question la légitimité d'Anisha à douter d'elle-même? par respect envers les autres 'moins bons' elle devrait ne pas exprimer ses doutes et son insatisfaction ? haha n'importe quoi" ou encore "Donc parce qu'Anisha est douée, elle a pas le droit de dire à haute voix ses doutes et ses peurs ? Quand c'est Léa ça dérange personne alors qu'elle a une super voix" peut-on lire :