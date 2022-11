Star Academy 2022 : après l'émission, ces deux candidats sont prêts à vivre ensemble

Deux candidats de la Star Academy 2022 sont prêts à vivre sous le même toit

Ce samedi 26 novembre 2022, c'est la finale de la Star Academy 2022 sur TF1 ! Les finalistes sont Léa, Enola, Louis et Anisha (PRBK a dévoilé les premières estimations du gagnant / de la gagnante). Et les élèves qui ont quitté le château de Dammarie-les-Lys pensent déjà à la suite, après l'émission. Et deux candidats sont prêts à vivre ensemble !

Enola a en effet révélé avoir envie de vivre sous le même toit que Louis. Un projet que l'académicienne a dévoilé son projet à Télé Loisirs : "On va faire une colloc", "je fais que lui dire de venir vivre en collocation avec moi. Il est plutôt chaud pour l'idée !". Ils ont réussi à construire une belle relation amicale, avec des liens forts : "C'est une vraie amitié très sincère. Je vais l'appeler très régulièrement".

Enola stressée pour la suite : "ça me fait énormément peur", "je me demande si je vais arriver à gérer ça"

Après la finale de la Star Ac, Enola a un peu peur du retour à la réalité. "Oui, ça me fait énormément peur. On n'est pas habitué à recevoir autant d'attention et d'amour. On n'apprend pas à recevoir autant donc je me demande si je vais être à la hauteur et si je vais arriver à gérer ça" a-t-elle confié, à propos de la sortie de l'émission et de la notoriété qu'elle va devoir apprendre à gérer.

"On se rend compte que c'est la fin, on a passé 1 mois et demi isolé alors que j'ai l'impression que ça fait 3 mois" a précisé Enola, "il y a un stress car pour la première fois depuis six semaines on va être confronté à un extérieur qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup de questions et d'inquiétude".