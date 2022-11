Star Academy, les premières estimations : qui sera le gagnant ? Ça s'annonce serré entre deux candidats

L'aventure Star Academy est déjà (bientôt) terminée. Pour le grand retour de l'émission après 9 ans d'absence, TF1 a misé sur une édition beaucoup plus courte que les précédentes. S'ils étaient 13 candidats au départ, ils ne sont désormais plus que 4 après seulement six semaines de cours, de prestations en live et compétition. Le grand gagnant sera désigné en direct dès 22h ce samedi 26 novembre lors d'un prime exceptionnel, animé par Nikos Aliagas. Les élèves pourront compter sur la venue de plusieurs stars comme le parrain Robbie Williams, Michael Polnareff, Nolwenn Leroy, Lara Fabian ou encore Soprano.

Avant la grande finale, PRBK vous a proposé de désigner votre gagnant dans notre grand sondage. Une façon parfaite de prendre la température des internautes au sujet des quatre finalistes. Mais justement, qui s'affronte en finale ? Le seul garçon toujours en compétition est Louis et il n'est jamais passé par la case nomination : les profs l'ont directement sélectionné pour le carré final la semaine dernière.

Mais face à lui, il y a de gros concurrents. Comme par exemple Anisha, l'une des chouchous des internautes qui a touché tant par sa voix que par son histoire personnelle. Également en lice ? Enola, aussi très appréciée par le public. Enfin, la dernière finaliste est Léa, candidate beaucoup plus controversée qui a enchaîné les répliques de diva cultes au fil de l'aventure et n'a pas hésité à critiquer les invités des primes de l'émission.

Deux candidats au coude à coude dans les sondages

Pour l'instant, deux candidats se détachent : il s'agit d'Anisha et Enola. Dans notre grand sondage sur PRBK dans lequel vous avez été plus de 10 000 à voter, c'est Anisha qui semble se détacher : elle obtient 40% des voix et est suivie par Enola avec 29%. Léa est tout en bas avec 14%, précédée par Louis avec 18%.

Mais selon les estimations de StarAc-Estimations, c'est très (très) serré, toujours entre Enola et Anisha. Les deux candidates obtiennent chacune 34% des voix, avec une courte avance d'une soixantaine de votes pour Anisha. Léa, elle, ne compte que 17% des votes et Louis 15%.

Rien n'est joué

Mais pour la victoire finale, rien n'est joué. En effet, TF1 a annoncé qu'il y aurait un gros changement pour la dernière soirée. Comme dans Danse avec les stars, deux finalistes seront éliminés au milieu du prime et les téléspectateurs devront ensuite départager les deux derniers candidats en lice.