Star Academy 2022 : menacée d'expulsion, Anisha a trouvé une solution pour rester en France

Anisha, Léa, Enola et Louis étaient les finalistes de la Star Academy 2022 sur TF1, samedi dernier. Anisha a gagné le chèque et le contrat avec Sony pour un album. Mais pour ne pas être expulsée de France et retourner à Madagascar, dont elle est originaire, la gagnante doit reprendre ses études. Elle va donc continuer à étudier en plus de la musique, et rester dans notre pays.