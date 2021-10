Squid Game : Lee Jung-jae (456) dévoile le jeu le plus difficile à tourner dans la série

Lee Jung-jae surpris par le succès de Squid Game

Depuis le 27 septembre 2021, date de mise en ligne de la saison 1 sur Netflix, il ne se passe pas un jour sans que Squid Game ne s'invite au centre d'une discussion. Entre ceux qui ont aimé, détesté, trouvent la série surcotée ou passent leur temps libre à chercher des théories sur une possible saison 2, cette fiction coréenne est rapidement devenue un phénomène de société incontournable.

Une situation que n'avait pas du tout planifié Lee Jung-jae - l'interprète de Seong Gi-hun (aka n°456), "Je n'aurais jamais anticipé ça, même pas en rêve", mais qui fait aujourd'hui son bonheur, "Je n'imaginais pas que ça deviendrait si populaire en Europe ou aux USA. Donc merci pour ça". Après tout, comme l'a confié l'acteur au magazine EW, il a pas mal souffert durant le tournage pour donner vie à ces épisodes.

Un tournage très compliqué pour le comédien

Interrogé sur les scènes les plus difficiles à tourner, le comédien a dans un premier temps confessé, "Ca serait la dernière scène des jeux, pour tellement de raisons", avant d'ajouter, "Mais de tous les jeux, le plus dur à tourner a été celui du Dalgona [celui du gâteau]". La raison ? "Je devais exprimer beaucoup de choses avec un minimum de mouvements. Je ne pouvais pas exagérer mes mouvements alors même que je devais exprimer la montée de la tension avec le temps qui défilait. C'était vraiment compliqué". Un vrai défi en terme d'acting pour Lee Jung-jae, qui a donc dû apprendre à se réinventer pour l'occasion.

Cependant, ce passage n'était rien en comparaison au combat final de son personnage avec Sang-woo. Le comédien l'a assuré, c'est bien ce jeu qui s'est révélé être le plus exténuant à tourner pour deux raisons très spéciales. La première ? "Ces deux personnages se battent l'un contre l'autre avec leur vie en jeu alors qu'ils sont amis depuis l'enfance, ce qui rend la séquence vraiment déchirante. C'était vraiment très difficile émotionnellement".

La seconde ? A en croire Lee Jung-jae, les conditions climatiques sur les plateaux étaient tout simplement horribles à supporter, "Je me souviens que nous avons tourné cette scène en hiver, donc il faisait vraiment froid. En Corée, l'hiver est glacial. Et je me souviens avoir tourné cette scène pendant près de quatre jours sous la pluie. Donc c'était à la fois émotionnellement et physiquement éprouvant".

Autant dire que les créateurs devront tout donner côté scénario pour le convaincre de revenir souffrir devant la caméra en cas de saison 2.