Squid Game saison 2 : cette théorie sur Ali est complètement fausse (et ça va vous faire pleurer)

Même si la saison 3 de You est venue détrôner Squid Game en haut du top des programmes les plus vus de Netflix, la série coréenne continue d'attirer les téléspectateurs après être devenue la série ayant réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme. Et du coup, certains ont déjà des idées pour la suite (découvrez nos théories sur la saison 2), même si le créateur n'est toujours pas sûr de faire une saison 2. Et des théories sont plus surprenantes que d'autres.

Ali est-il toujours vivant dans Squid Game ?

Dans les épisodes, Squid Game a caché plusieurs indices qui auraient pu nous faire deviner la fin. Puisque Il-nam (O Yeong-su) est toujours vivant dans le dernier épisode, certains fans pensent qu'il ne serait pas le seul à s'en être sorti : certains pensent qu'Ali (Anupam Tripathi) est lui aussi toujours vivant. Pourquoi ? Car on ne voit pas le moment où il se fait tirer dessus.

Une vraie théorie probable ? PAS DU TOUT et on vous explique pourquoi. Alors, oui, l'épisode 6 ne montre pas le moment où Ali se fait tirer dessus. Mais dans la toute première scène de l'épisode 7, on peut clairement voir le corps du personnage trahi par Sang-woo (Park hae-soo). La preuve en images :