Spider-Man : une série centrée sur la super-héroïne Silk serait en préparation

L'univers de Spider-Man en série ?

Tandis que Tom Holland reprendra bientôt son costume de Spider-Man au cinéma et que Miles Morales aura prochainement le droit à une nouvelle aventure animée avec une suite au film "New Generation", l'univers de l'Homme-Araignée pourrait encore une fois s'agrandir dans les années à venir avec un nouveau projet. Et cette fois-ci, c'est du côté du monde des séries que cela pourrait se passer.

D'après les informations de The Wrap, Phil Lord et Chris Miller - les réalisateurs de Spider-Man - New Generation, seraient actuellement en discussions avec Amazon Prime Video afin de donner vie à une série très spéciale. Peu de détails sont encore connus, mais celle-ci pourrait être centrée sur Silk, une super-héroïne assez récente dans le monde des comics mais au lien très particulier avec Peter Parker. Et pour cause, tous les deux ont été mordus par la même araignée, possèdent donc les mêmes pouvoirs et se retrouvent à faire équipe afin de vaincre le mal.

La richesse de l'univers explorée ?

Et là où ce projet se révèle déjà très intéressant sur le papier, c'est que Sony Pictures sera logiquement de la partie. Or, on le sait, c'est le studio qui détient tous les droits de l'univers Spider-Man. Autrement dit, cette série pourrait être l'occasion d'y intégrer de nombreux personnages cultes des comics, que ce soit du côté des gentils comme des méchants.

A ce sujet, la question sera de savoir si cette série sera intégrée au MCU - et donc à l'univers Spider-Man déjà mis en place au cinéma avec la version de Tom Holland ou les spin-off sur Venom (Tom Hardy) et Morbius (Jared Leto), ou au contraire si elle bénéficiera de son propre monde, à l'image du Arrowverse à la télévision qui n'a (quasiment) aucun lien avec le DCEU (Justice League, Batman V Superman...). Dans tous les cas, ça s'annonce génial.

Une super-héroïne très spéciale

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Silk (ou Cindy Moon, de son vrai nom), il s'agit d'une ex-camarade de classe de Peter Parker qui, après avoir été mordue par l'araignée, se retrouve sous la protection d'Ezekiel Sims (un riche homme d'affaire / super-héros) qui décide de la former afin de vaincre les dangers de ce monde. Mais face à l'émergence d'une nouvelle menace encore plus terrifiante, Sims décide un jour d'enfermer Cindy dans un bunker afin de la protéger. Elle y reste pendant près de 15 ans avant d'être finalement libérée par Peter Parker qui décide à son tour la prendre sous son aile.