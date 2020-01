Morbius : Jared Leto devient un terrible vampire dans le spin-off de Spider-Man

Après Venom en 2018, c'est un autre adversaire adoré de Spider-Man qui aura le droit à son propre film solo le 5 août 2020 : Morbius. Et pour l'occasion, c'est Jared Leto qui se glissera dans la peau du célèbre vilain devant la caméra de Daniel Espinosa. Un projet très attendu des fans de Marvel, qui se dévoile enfin dans une première bande-annonce.

Un film de vampire chez les super-héros

Le Docteur Michael Morbius n'est pas un scientifique comme les autres puisqu'il est atteint d'une maladie du sang incurable qui l'empoisonne. Afin de sauver sa propre vie, il va alors imaginer un remède à base de chauve-souris... Une idée improbable qui va bouleverser son existence.

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Morbius va en effet rapidement se retrouver victime d'effets secondaires et se transformer en redoutable vampire. Un point de départ original qui devrait permettre à Daniel Espinosa de nous offrir un résultat plutôt sombre et inquiétant. Si la vidéo s'attarde principalement sur la vie d'humain du médecin - porté par un Jared Leto convaincant et en grande forme, elle nous tease néanmoins déjà une mise en scène qui jouera avec les codes horrifiques. Et ça c'est cool.

Morbius lié au MCU

Surtout, Morbius - qui pourra compter sur un joli casting avec les présences de Adria Arjona (Good Omens), Matt Smith (Doctor Who) ou encore Jared Harris (Chernobyl), sera véritablement lié aux films Spider-Man. Dans les ultimes secondes du trailer, on y aperçoit ainsi Adrian Toomes aka Le Vautour, cet ennemi vaincu dans Homecoming, tandis qu'une affiche de l'homme-araignée taguée du mot "meurtrier" est également visible pendant quelques secondes, faisant clairement référence à Far from home.

De quoi s'attendre à voir Spidey débarquer à l'écran ? Et pourquoi pas... Cependant, il est à noter que l'affiche en question provient de la trilogie de Sam Raimi et non des films avec Tom Holland. Fail ? Clin d'oeil ? A suivre.