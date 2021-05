Spider-Man : un spin-off sur Kraven avec Aaron-Taylor Johnson, grosse incohérence avec le MCU ?

Kraven débarque enfin au cinéma

Après la mode des super-héros, place à celle des super-vilains. Tandis que Venom 2 débarquera au cinéma le 20 octobre prochain et que Morbius est attendu en janvier 2022, c'est un autre adversaire emblématique de Spider-Man qui s'apprête à avoir le droit à son propre film solo. L'information a été officialisée cette semaine, Sony prépare actuellement un film centré sur le badass et intense Kraven le Chasseur. De là à dire qu'un projet Sinister Six est dans les cartons...

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce personnage, il s'agit tout simplement d'un vilain qui se décrit comme le meilleur chasseur au monde. Vêtu de peaux d'animaux dangereux qu'il a pu tuer, il possède surtout des pouvoirs qui lui confèrent une force surhumaine, une incroyable rapidité, mais également des sens aiguisés (pratique pour la chasse). Autant dire que son côté sauvage couplé à ses pouvoirs font de lui un adversaire redoutable.

Un étrange casting

A l'heure actuelle, très peu de détails sont connus sur ce nouveau projet, même si le studio envisagerait déjà plusieurs films avec lui. Tout ce que l'on sait, c'est que ce premier épisode sortira le 13 janvier 2023, qu'il sera réalisé par J.C. Chandor (Triple Frontier) et que l'acteur Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) se glissera dans la peau du célèbre ennemi de Peter Parker.

Un casting parfait ? Oui, mais qui n'en reste pas moins très surprenant. Alors que ce film s'intégrera à l'univers cinématographique de Spider-Man porté par Tom Holland, il faut savoir qu'Aaron Taylor-Johnson fait déjà parti du MCU dans lequel Spidey joue également un rôle important. Et pour cause, l'acteur était jusque-là connu pour être l'interprète de Quicksilver, le frère de Wanda/Scarlet Witch (Elisabeth Olsen).

Grosse incohérence à venir dans le MCU ?

Aussi, une question se pose : faut-il craindre une incohérence dans la saga ? Le mystère reste entier à ce jour (les producteurs n'ont pas encore expliqué ce choix), mais des théories existent déjà pour légitimer ce casting. On le sait, Doctor Strange et Spider-Man vont prochainement collaborer ensemble au cinéma. Or, selon certains fans, leur intrigue pourrait ouvrir la porte au Multivers et ainsi bouleverser la réalité que l'on connait.

De fait, ce Kraven pourrait sortir tout droit d'un monde alternatif dans lequel les destins des personnages seraient différents (la série The Flash a déjà joué avec ce concept ces dernières années), ou alors, ce possible futur voyage dans le Multivers pourrait être responsable d'effets secondaires déjà perceptibles dans le présent. Et c'est ce qui permettrait d'expliquer pourquoi le frère de Wanda dans la série WandaVision sur Disney+ a récemment pris l'apparence de la version X-Men de Quicksilver incarnée par Evan Peters.

Oui, il faut désormais prendre du paracétamol pour comprendre le fonctionnement d'un film de super-héros...