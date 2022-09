Sous la braise : comment se termine la saison 1 de la série qui cartonne sur Netflix ?

Cet article contient des spoilers !

Notre récap de la saison 1 de Sous la braise

Dans le top 10 Netflix, se trouve actuellement la saison 1 de Sous la braise (Donde hubo fuego en VO). La série mexicaine est le gros succès inattendu de la plateforme de streaming. Mais en même temps, son créateur n'est autre que José Ignacio Valenzuela, à qui l'on doit Qui a tué Sara ? qui a aussi cartonné sur Netflix. De quoi parle ce show ultra hot ?

Le strip-teaseur Poncho devient pompier pour enquêter sur le meurtre de son frère Daniel. Ce dernier aurait été tué par quelqu'un qui travaille dans une caserne de pompiers. Une fois engagé, il retrouve Olivia, qu'il a rencontrée en soirée et dont il est tombé sous le charme.

En même temps, Ricardo Urzúa Lozano sort de prison après plusieurs années. Il avait été enfermé entant que "boucher de Reynosa" mais a toujours démenti être le meurtrier. Ricardo qui était pompier avant la prison se fait alors passer pour le capitaine de la caserne de pompiers où bosse Poncho... qui se trouve être son fils.

Poncho et Olivia finissent en couple et trouvent le meurtrier de Daniel. Ils découvrent aussi que Ricardo est innocent, ils trouvent la véritable identité du boucher. Ricardo révèle à Poncho qu'il est son père et termine dans les bras de Gloria, la veuve d'un pompier qu'il connaissait. Fabio qui avait un crush sur le pompier Gerardo, alors en couple avec une femme, finit par se marier avec celui qu'il aime.

>> SONDAGE Sous la braise : quel pompier est le plus hot dans la série Netflix ? <<

Voilà comment se termine la série Netflix

Mais quelle est le dénouement final de la série ? Comment se termine la saison 1 de Sous la braise ? Hugo simule la mort de Noé Serrano en tuant et en brûlant un inconnu. Poncho et Olivia se croient donc enfin débarrassés mais Hugo s'introduit chez eux pour y mettre le feu. Ricardo, qui avait trouvé un indice, arrive alors pour défendre son fils. Alors qu'il arrive à le mettre K.O., il part aider les pompiers à éteindre l'incendie... avant qu'Hugo ne reprenne connaissance et prenne Olivia en otage. Elle est prête à se sacrifier pour sauver son petit ami Hugo, mais il refuse. Et là, comme par miracle, un lustre tombe sur la tête d'Hugo, ce qui sauve tout le monde du véritable criminel.