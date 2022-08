SONDAGE Sous la braise : quel pompier est le plus hot dans la série Netflix ?

Sous la braise (Donde hubo fuego en VO), c'est la série mexicaine inconnue qui fait un carton sur Netflix ! Elle s'est classée numéro 1 du top 10 sur Netflix en France. Dans les épisodes, on suit les pompiers ultra sexy d'une caserne. A commencer par le héros, Poncho Quiroga, incarné par Iván Amozurrutia (que vous avez pu voir dans les séries Sombre désir et Au nom de la vengeance sur Netflix). Il y aussi Julián, joué par Polo Morín (qui faisait le jeune José María Lazcano alias Chema dans Qui a tué Sara ?). Sans oublier Alejandro, interprété par Antonio Sotillo, et Gerardo, joué par Daniel Gama (Au nom de la vengeance).

Alors tu es plutôt team Poncho, team Julián, team Alejandro ou team Gerardo ? Dis-nous celui que tu trouves le plus hot dans notre sondage !

Le sondage chaud bouillant de Sous la braise