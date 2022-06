SONDAGE Top Chef 2022 : Arnaud ou Louise, qui doit gagner ?

Après 17 semaines de concours et d'épreuves pas toujours très ragoûtantes, on connaît enfin les finalistes de Top Chef 2022. C'est Sébastien Renard de l'équipe de Paul Pairet qui a été éliminé aux portes de la finale. Ce sont donc Louise Bourrat de l'équipe de Hélène Darroze et Arnaud Delvenne de la team de Glenn Viel qui vont s'affronter. La première a largement agacé les internautes depuis le début du concours et possède déjà son propre restaurant à Lisbonne. Quant à Arnaud ? Il est le premier belge à accéder à la finale du concours de cuisine et a ému les internautes et son chef Glenn Viel qui accède donc à la dernière étape pour sa toute première participation à l'émission.

Qui doit gagner Top Chef 2022 ?

Mais selon toi, qui doit être sacré gagnant de Top Chef 2022 ? Es-tu team Louise, team Arnaud ou bien team dégoûté car ton favori a été éliminé ? A toi de nous le dire :