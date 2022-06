Arnaud (Top Chef 2022) prêt pour une (très) bonne action s'il gagne l'émission : il dévoile ce qu'il fera de ses gains

Ils ne sont plus que trois à prétendre au titre de Top Chef 2022 et à pouvoir succéder à Mohamed Cheikh, grand gagnant de l'édition 2021. Après l'élimination de Pascal qui a fait chialer Philippe Etchebest, place à la demi-finale avec Arnaud, Louise et Sébastien. Pour l'épisode 17 diffusé ce mercredi 8 juin 2022, chaque candidat a imaginé une épreuve et les autres vont tenter de le/la battre sur son propre terrain.

Premier sélectionné lors des quarts de finale, Arnaud Delvenne va-t-il se qualifier ? Le candidat belge qui a subi une opération peu de temps avant le tournage a en tout cas déjà une idée de ce qu'il fera de la somme remportée s'il gagne l'émission animée par Stéphane Rotenberg.

Arnaud Delvenne veut faire don de ses gains en cas de victoire

Interrogé par Soir Mag, Arnaud a dévoilé son plan s'il remporte Top Chef 2022 dont la finale est fixée au 15 juin prochain sur M6. En cas de victoire, le protégé de Glenn Viel assure qu'il souhaite en faire profiter les autres. Plus particulièrement le Télévie, une opération de charité belge similaire au Téléthon qui permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie. "Ce qui m'est profitable doit l'être aux autres. La recherche a besoin de nous." a expliqué le candidat qui avait alerté sur le don du sang lors de l'épreuve choc de Rasmus Munk. "Cet argent pourrait aider les autres et c'est important pour moi. On ne se dit pas un matin : 'Tiens, je vais gagner Top Chef.' Si ça devait être le cas, c'est de l'argent que je n'attendais pas, alors autant en faire profiter les autres" a ajouté Arnaud. Une belle idée !

Dans son interview, Arnaud confie d'ailleurs qu'il n'a pas forcément besoin de cette somme pour lancer son business : depuis le tournage de Top Chef 2022, il a ouvert son restaurant, Nono, situé à Liège en Belgique. "Participer à Top Chef a facilité l'ouverture de mon établissement. Cela aurait été bien plus compliqué sinon. Après avoir lancé mon restaurant Nono, cela aurait pris des mois avant que je sois complet. Là, je le suis déjà pour des semaines. C'est un vrai booster mais il ne faut pas s'arrêter à cela, car rien n'est acquis." a-t-il expliqué.