Top Chef 2022 : le résumé en tweets de l'épisode 13 avec des plats très chelous et Lilian (encore) éliminé

L'étau se resserre dans Top Chef 2022. Après l'élimination de Wilfried la semaine dernière, ils n'étaient plus que six à prétendre au titre de grand gagnant. Pour découvrir le successeur de Mohamed Cheikh, il faudra patienter mais on sait déjà que Lilian Douchet ne sera pas le vainqueur. Celui qui a annoncé l'ouverture de deux restaurants a été éliminé en dernière chance après un prime qui n'a pas emballé tout le monde.

Florilège de plats chelous

Pour la première épreuve de cet épisode 13 de Top Chef 2022, c'est ambiance chic et choc en cuisine. Rasmus Munk, chef danois doublement étoilé connu pour ses assiettes percutantes, a demandé aux candidats de dénoncer ou d'attirer l'attention sur une cause à travers leurs assiettes. Et là, c'est le pompon : carpaccio de porc dressé sur un crâne (par Mickael), dessert en forme de goutte de sang (par Arnaud) ou encore terre comestible (par Louise), il y avait du niveau dans le WTF. Une épreuve qui n'a pas trop enjoué les twittos. Au final, ce sont Mickael (de l'équipe de Philippe Etchebest) et Arnaud (de la team Glenn Viel) qui ont remporté leurs tickets pour la suite.