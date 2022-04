Lilian (Top Chef 2022) réagit à son abandon : "Ne vous inquiétez pas"

>> Adrien Cachot : "Je me suis retrouvé à la rue", il raconte ses galères après Top Chef <<

Hélène Darroze aussi absente, la raison dévoilée ?

On dirait donc que Lilian ne souhaite pas en dire plus. Il n'était d'ailleurs pas le seul absent puisque Hélène Darroze n'a pas pu participer à l'épreuve de la dernière chance. La raison, cette fois, serait beaucoup plus triste : plusieurs médias ont rappelé que la jurée a perdu son papa, Francis, en octobre 2021, pendant le tournage de l'émission de M6. C'est donc probablement pour cette triste raison que la cheffe de la brigade rouge a dû s'absenter.