Lilian (Top Chef 2022) ouvre deux restaurants d'un coup : "Je vous attends"

Lilian Douchet fait partie des six candidats toujours en course dans Top Chef 2022. Ce mercredi 11 mai, M6 diffuse l'épisode 12 de cette 13ème saison et les cuisiniers se battront encore pour accéder à l'étape suivante. Pour cela, ils devront défendre une cause à travers un plat gastronomique pour surprendre le chef Rasmus Munk et impressionner la cheffe Dominique Crenn avec des produits de la mer. En attendant de savoir s'il se qualifiera ou pas, Lilian Douchet a annoncé une très bonne nouvelle à tous ceux qui le suivent. En effet, celui qui a déçu beaucoup de monde en abandonnant dans l'épisode 9, avant de finalement faire son retour, vient de révéler qu'il ouvrait non pas un, mais deux restaurants !

Un restaurant à Bordeaux et un à Paris !

L'un d'entre eux a ouvert ses portes ce samedi 7 mai et se situe à Bordeaux. Appelé Lil'Home, c'est un restaurant bistronomique proposant des assiettes de saison dans une atmosphère chaleureuse. Pour y manger, il faut compter entre 28 et 35 euros le midi, et entre 48 et 64 euros le soir.

Son autre établissement se situera à Paris. Il faudra un peu de patience avant de le découvrir car il n'est pas encore ouvert, mais le chef a déjà annoncé sur le site qu'il proposera un menu à 26 euros avec "amuse-bouche, plat et café gourmand" ou une formule plus complète "entrée-plat-dessert" à 49 euros pour les déjeuners et les dîners. Il proposera également des goûters pour 18 euros avec un jus détox, une gourmandise salée et sucrée ainsi qu'un thé ou un café.