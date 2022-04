Top Chef 2022 : Lucie éliminée, hommage aux Tuche et brigades chamboulées... notre récap en tweets de l'épisode 10

"Des frites, des frites, des frites" Jeff Tuche aurait été ravi devant ce 10e épisode de Top Chef 2022, diffusé ce jeudi 21 avril. Hélène Darroze a dû s'absenter pour des raisons personnelles et a être remplacée par Pascal Barbot. L'heure était également à la recomposition des brigades et deux anciens candidats ont fait leur retour dans la compétition pour tenter de regagner leur place dans le concours : Lilian, parti deux semaines auparavant pour raisons personnelles, et Thibaut, dernier éliminé. Le but de la première épreuve était d'impressionner le chef Heston Blumenthal en utilisant la pomme de terre comme ingrédient principal.