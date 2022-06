Top Chef 2022 : Philippe Etchebest en chialade, Louise la mytho... Les tweets qui nous ont fait rire sur l'épisode 16

"Je devais être étoilée et paf... Les croisés !"

Lors de cette épreuve, Louise, qui a un pari dingue avec Hélène Darroze en cas de victoire, a expliqué qu'un inspecteur du fameux guide était venu dans son restaurant, mais qu'elle n'était pas. "Moi, ils sont déjà passés chez moi (dans son restaurant, ndlr), mais je n'étais pas là. C'était mon jour de congé. J'ai un inspecteur qui est venu début 2019, un lundi midi. Je n'étais pas là, exceptionnellement. J'ai ma manager qui m'appelle et qui me dit : 'Louise, il vient de déjeuner et il veut absolument te voir'. Moi, je suis à trente minutes en taxi. Je saute dans un taxi. Il y a un mec qui s'est garé sur la voie de tram. Du coup, le tram ne peut pas passer. Et ça bloque toute la circulation. Et je suis restée bloquée pendant 10 piges. Je sors de la voiture. Je cours, j'arrive au restaurant et là ma manager me dit qu'il est parti il y a quatre minutes. J'étais dégoutée de ne pas avoir été là" raconte-t-elle, laissant donc entendre qu'elle aurait pu être étoilée. Pour les internautes, pas de doute : c'est du mytho !