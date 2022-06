Louise (Top Chef 2022) : son pari dingue avec Hélène Darroze si elle gagne la finale

Quels candidats rejoindront Arnaud, premier qualifié pour la demi-finale de Top Chef 2022 ? Ce mercredi 1er juin dans l'épisode 16, c'est la suite des quarts de finale dans la saison 13 du concours de cuisine et Sébastien, Louise et Pascal se battent pour obtenir les deux pass nécessaires pour se qualifier pour la suite. Même si elle ne fait pas l'unanimité auprès des téléspectateurs, Louise Bourrat est en bonne passe pour passer à la prochaine étape puisqu'elle a déjà remporté une épreuve la semaine dernière. Mais saviez-vous que la candidate avait fait un pari fou avec sa cheffe, Hélène Darroze ? On vous explique.