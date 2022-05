Louise (Top Chef 2022) en couple : selfie et déclaration à son chéri

Qui sera sacré gagnant de Top Chef 2022 et succèdera à Mohamed Cheikh, vainqueur de la saison 12 ? Ils ne sont plus que cinq en compétitions : Mickael Braure et Pascal Barandoni de la brigade de Philippe Etchebest, Arnaud Delvenne et Sébastien Renard de la brigade de Glenn Viel et Louise Bourrat, coachée par Hélène Darroze.

Louise s'affiche avec son chéri sur Instagram

Cette semaine était spéciale pour Louise Bourrat : elle a fêté son anniversaire de couple avec son amoureux. Si elle ne dévoile pas depuis combien de temps ils sont ensemble, la cheffe a posté un joli selfie avec celui qui partage sa vie. "A de nombreuses années à venir ensemble" a-t-elle écrit en anglais en légende de l'image.

Dans Top Chef, la candidate qui a dévoilé avoir été victime de sexisme en cuisine a déjà évoqué son chéri qui n'a cependant pas été montré à l'écran. L'heureux élu s'appelle Mark O'lyn et est DJ mais aussi manager de Ninho. Pas le rappeur mais une entreprise portugaise dédiée aux entrepreneurs.