Louise Bourrat (Top Chef 2022) victime de sexisme en cuisine, elle se confie

Avant d'être une candidate de Top Chef, Louise Bourrat - la protégée d'Hélène Darroze, est avant tout la Cheffe du restaurant Boubou's à Lisbonne (Portugal). Une carrière qui fait sa fierté aujourd'hui mais qu'elle aurait pu ne jamais connaître. Au détour d'une interview accordée à SudInfo.be, la star des cuisines a révélé avoir connu différentes expériences traumatisantes par le passé.

Louise Bourrat a failli arrêter la cuisine

Invitée à revenir sur son passage dans le restaurant Le Chalet de la Forêt en Belgique, Louise Bourrat a notamment révélé, "Je n'en garde pas un bon souvenir". En cause ? "Il y avait beaucoup de pression, de compétition, les heures étaient très longues, le bien-être n'était vraiment pas dans les priorités du management." Or, elle l'a rappelé, elle n'était "que stagiaire" à l'époque mais on lui donnait pourtant autant de responsabilités qu'à un employé classique.

Aussi, sans surprise, cela n'a pas été sans conséquences pour sa santé, "D'un coup mon mental et mon physique m'ont lâchée. (...) Psychologiquement, je n'étais pas bien car ce n'était pas très humain." Et c'est donc suite à cette expérience douloureuse qu'elle a failli prendre la pire des décisions, "À l'époque, cela m'a tellement dégoûtée du métier que j'ai failli arrêter la cuisine." Nos papilles la remercient d'avoir finalement changé d'avis.

La Cheffe victime de sexisme par le passé

Par ailleurs, Louise Bourrat est également revenue sur un autre problème récurrent dans le milieu de la restauration : le sexisme. Là où la cuisine de son propre restaurant est composé de "quatre filles et un garçon", ce qui aurait pour effet d'apporter "davantage de sérénité entre les filles, car moins d'ego différents à gérer", la Cheffe n'a pas toujours connue une telle ambiance.

"Plus jeune, j'ai été témoin et victime de mots, de petits gestes déplacés, a-t-elle tristement déploré, sans toutefois entrer dans les détails. Certains cuisiniers vous font sentir que vous êtes inférieure à eux, que vous êtes un peu stupide."

Autant dire qu'une victoire dans l'émission d'M6 serait une bonne occasion pour la candidate de rappeler son talent aux yeux de ces machos en toque blanche !