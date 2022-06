Top Chef 2022 : dessert au sang, plats dégueux... les tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 17

L'aventure Top Chef 2022 s'achève très bientôt et on va enfin savoir qui succède à Mohamed Cheikh, grand gagnant de la saison 12. Comme chaque année, les thèmes de la demi-finale sont imposés par les candidats. Et cette fois, ils n'ont pas misé sur la technique mais ont décidé d'imposer des thèmes... spéciaux.

Le prime du dégoût

Eh oui, il fallait être bien accroché (enfin surtout nos estomacs) pour cette demi-finale de Top Chef 2022. Au menu ? On a commencé avec une épreuve sur la pêche au thon, plat typique belge. Et si déjà, t'étais dégoûté(e), attends de voir la suite : Louise, elle, a imposé un dessert avec du sang de porc et des foies de volaille et Sébastien a demandé à ses camarades de découper un lapin entier pour réinterpréter le lièvre à la royale. Oui, tout le monde était en PLS.