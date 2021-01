Snowpiercer saison 2 : Mr Wilford face à Layton, première bande-annonce intense

Mr Wilford fait le show

Cette année 2021 pourrait à nouveau être marquée par le report des nombreux films au cinéma, la faute au Covid-19, mais ça ne devrait pas être (trop) le cas pour les séries. Aussi, sortez votre agenda et notez, c'est le 25 janvier prochain que la saison 2 de Snowpiercer débutera sur TNT aux USA et dès le lendemain sur Netflix en France (un épisode par semaine).

Et comme on peut le découvrir dans une première bande-annonce, les promesses faites lors du final de la saison 1 avec l'introduction de Mr. Wilford devraient être magnifiquement tenues dans cette suite. Le personnage de Sean Bean - qui sera donc le nouveau grand méchant de la série, fera tout pour prendre à son tour le contrôle du train et imposer sa vision du monde en promettant plein de belles choses aux survivants avec sa propre technologie.

Tensions et découverte choquante au programme

Un concept qui peut sembler quelque peu répétitif alors même que l'on pensait que la saison 1 avait suffit à bouleverser beaucoup de choses dans cet univers, mais qui devrait surtout nous offrir quelques moments épiques. Entre un Mr. Wilford aussi excentrique qu'inquiétant, "l'apocalypse n'est pas si terrible en réalité", et un Andre Layton (Daveed Diggs) toujours prêt à se battre et mener la révolution pour le bien commun, on devrait assister à un jeu du chat et de la souris où la manipulation, les secrets et les twists devraient être nombreux.

Parmi ce cocktail explosif, difficile de ne pas citer le retour d'Alexandra - la fille de Melanie que l'on pensait morte, qui jouera ici le rôle de la protégée de Wilford. De quoi s'attendre à des tensions et crises particulièrement fortes. En parlant de Mélanie, l'héroïne incarnée par Jennifer Connelly devrait également profiter des nouveaux épisodes pour faire une découverte choquante qui pourrait bouleverser le sort de l'humanité.

Vous l'aurez compris, cette saison 2 de Snowpiercer devrait parfaitement jouer avec les codes de cet univers tout en plongeant davantage dans sa mythologie.