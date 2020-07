Snowpiercer saison 2 : le showrunner tease la suite pour Layton et Melanie

Il y aura des changements dans la saison 2 de Snowpiercer et pas uniquement avec l'arrivée de Mr Wilford, qui sera joué par Sean Bean, comme on a pu le voir dans le premier teaser dévoilé par TNT qui diffuse la série aux Etats-Unis. A la fin de la saison 1, Layton (David Diggs) devenait le commandant de Snowpiercer et on découvrait l'existence d'un second train où voyagent la fille de Melanie (Jennifer Connelly) et Mr Wilford. Alors, que va nous réserver la saison 2 de la série ? Graeme Manson, le showrunner de la série, s'est confié à The Hollywood Reporter.

De nouvelles responsabilités pour Layton

Interrogé sur ce qui attend les personnages dans la saison 2 de Snowpiercer, Graeme Manson a confié que, comme on peut s'en douter, Layton fera face à de nouvelles responsabilités et ça ne s'annonce pas facile pour lui. "Je pense que ce sera de nouvelles responsabilités pour Layton et nous sommes intéressés par les difficultés de maintenir une démocratie et encore plus d'en créer une. Ce sera un très, très gros poids à porter pour essayer de rassembler les deux camps. Le vrai challenge pour Layton sera de réconcilier son côté révolutionnaire avec ce qu'il devra être en tant que politicien" confie le showrunner.

Mais Layton ne sera pas le seul à galérer, prévoit Graeme Manson. "Il y aura une épreuve similaire pour Melanie qui veut redevenir une ingénieure et revenir à la science plutôt qu'à la politique. Et puis avec la personne qui est à l'horizon, Mr Wilford pourrait mettre la pagaille. Donc cette démocratie naissante est déjà en danger" confie le showrunner.

Bientôt la reprise du tournage ?

Avant la pandémie de Coronavirus, l'équipe de Snowpiercer avait tourné une très grande partie de la saison 2, comme le confirme le boss de la série. "Nous n'avions plus que huit à neuf jours de tournage" a-t-il expliqué à The Hollywood Reporter. La série est tournée à Vancouver mais, même si les tournages pourront y reprendre dans les semaines à venir, il se peut que l'équipe de Snowpiercer ne se retrouve qu'en 2021. Mais quoiqu'il en soit, les équipes sont déjà en train de préparer les épisodes de la saison 2 pour une diffusion en 2021 sur TNT et Netflix.