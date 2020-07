Snowpiercer saison 2 : teaser, tournage, Mr Wilford... tout ce que l'on sait sur la suite

Lancée le 17 mai aux Etats-Unis sur TNT, Snowpiercer est disponible en France en US+24 depuis le 25 mai dernier sur Netflix. Adapté de la bande-dessinée française, la série présente une histoire différente du film sorti en 2013. Dans la saison 1, on suivait les survivants d'une catastrophe environnementale, coincés depuis sept ans dans un train comptant 1001 voitures qui ne s'arrête jamais de rouler. Au fil des épisodes, on a appris que Melanie Cavill (Jennifer Connelly) se faisait passer pour Mr Wilford. Layton (Daveed Diggs), ancien policier chargé d'enquêter sur un meurtre, découvrait la vérité et finissait par s'associer à Melanie.

Quelle fin pour la saison 1 ?

Mais les deux personnages ne sont pas au bout de leur peine ! Dans les derniers épisodes (l'épisode 9 et l'épisode 10 ont été mis en ligne simultanément sur Netflix) de la saison 1 de Snowpiercer, ils ont fait face à plusieurs tentatives de révolutions et se sont débarrassés de plusieurs wagons. Le secret de Melanie ayant été découvert, c'est Layton qui est désormais le commandant de Snowpiercer. Sauf que les dernières minutes du final révélaient l'existence d'un deuxième train dans lequel circule Mr Wilford (le vrai, cette fois).

Le tournage a déjà commencé

C'est en mai 2019, un an avant la diffusion de la série, que Snowpiercer a été renouvelée pour une saison 2. Le tournage de la suite a débuté en octobre 2019 en Colombie-Britannique (Canada) et devait se terminer à la fin du mois de mars 2020. Mais suite à la pandémie de Covid-19, le tournage a dû être mis en pause. Selon Lena Hall, qui joue Miss Audrey, seuls les deux derniers épisodes de la seconde saison n'ont pas pu être tournés. On ne sait toujours pas à quelle date le tournage va reprendre pour l'instant.

Une sortie prévue pour 2021

Une chose est sûre : il faudra attendre pour retrouver les premiers épisodes de la saison 2 de Snowpiercer. La suite de la série ne devrait pas débuter avant le printemps voire l'été 2021. Patience !

Deux nouveaux au casting

Deux nouveaux acteurs seront au casting de Snowpiercer pour sa saison 2. A la fin de l'épisode, on a pu découvrir la fille de Melanie, Alexandra, jouée par Rowan Blanchard (Les Goldberg, Le Monde de Riley). L'actrice reviendra pour la suite. On sait aussi déjà qui jouera Mr Wilford grâce au teaser de la saison 2 (à découvrir ci-dessous) : c'est Sean Bean (Game of Thrones) qui incarnera le personnage.

Le premier teaser

Découvrez ci-dessous les premières images de la saison 2 de Snowpiercer. On a hâte !