Snowpiercer sur Netflix : la plus grosse différence entre la série et le film selon une actrice

Avant Parasite qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur en février dernier et sera bientôt une série, Bong Joon-ho avait déjà fait parler de lui, notamment avec le film Snowpiercer, le Transperceneige sorti en 2013 et présenté au Festival du cinéma américain de Deauville. A l'origine, Le Transperceneige est une bande-dessinée française publiée entre 1982 et 1983. La série Snowpiercer dont les deux premiers épisodes sont désormais dispo sur Netflix, se déroule 7 ans après que le monde ait été recouvert de glace. Les survivants de cette apocalypse se sont réfugiés dans un train qui ne cesse de se déplacer et qui est composé de 1001 wagons. Les survivants y sont répartis en fonction de leur classe sociale. Les pauvres se retrouvent en queue de train et la guerre des classes va faire rage...

Ce qui est différent dans la série selon Annalise Basso

Dans Snowpiercer, Annalise Basso incarne LJ Fogler, une ado de la première classe qui pourrait bien réserver quelques surprises aux spectateurs . "Elle semble être cette ado qui s'ennuie et je pense que quand les gens vont apprendre à la connaître, ils vont voir qu'elle est déprimée et en colère, pleine de rage" confie l'actrice à Digital Spy.

Dans une interview avec le site britannique, elle évoque aussi la plus grosse différence entre le film et la série. Si le long-métrage de Bong Joon-ho suivait les membres de la queue du train lors de la révolte au fur et à mesure des wagons, la série ne suivra pas le même schéma. "Le film est très linéaire, il débute à la queue du train et remonte jusqu'à l'engin. Dans la série, on va voir les différentes classes et raconter des histoires différentes" confie l'actrice. "Dans chaque épisode, vous allez voir la vie de chaque personnage et de chaque classe, on explore plus le train (...) Il y a beaucoup à explorer et beaucoup à voir" ajoute-t-elle.