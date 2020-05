Flavie Delangle (Skam) sur sa rencontre avec Lula Cotton-Frappier : "On était très connectées" (ITW)

Petite nouvelle dans la série Skam, Flavie Delangle a rapidement conquis les fans avec son rôle de Lola, la soeur de Daphné noyée dans ses problèmes d'addiction et d'autodestruction, dans la saison 6. La jeune actrice les a impressionnés par son interprétation, d'autant plus qu'elle n'a pas eu beaucoup d'expérience avant, démarrant tout juste sa carrière : "j'ai intégré une agence artistique qui me mettait sur des castings. Ça n'a pas toujours marché, il m'est arrivé d'être prise sur des films qui ne se sont jamais faits", a-t-elle confié en interview avec PRBK. Flavie Delangle a aujourd'hui la chance de faire partie de la Skam Family !

"Ça a tout de suite bien matché avec Lula Cotton-Frapier"

D'ailleurs, comment s'est passée son intégration ? L'interprète de Lola ne cache pas avoir été "hyper stressée" à l'idée de se retrouver avec les anciens acteurs, dont certains sont présents dans la série de Francetv slash depuis la saison 1 : "je me disais qu'il allait y avoir le club des anciens et le club des nouveaux et au final, ils m'ont tous très bien accueillie. Ils ont tous été bienveillants, ils m'ont dit 't'inquiète pas, David ne t'a pas choisie pour rien. On est là et on va te soutenir'", confie-t-elle à PRBK.

Flavie Delangle en dit ensuite plus sur sa rencontre avec Lula Cotton-Frappier (Daphné) : "ça s'est super bien passé. Déjà, on a passé beaucoup de temps ensemble à l'extérieur avant le tournage, on a fait plein d'activités. On était très connectées, ça a tout de suite bien matché. Si on n'avait pas eu cette relation à l'extérieur, ça aurait été différent."

"Il n'y avait pas de texte pendant le casting"

Comme l'a révélé David Hourrègue, le réalisateur de Skam France, la comédienne n'était pas au courant qu'elle passait un essai pour la saison 6 du show - les prénoms dans les textes ayant été changés : "je pense qu'ils voulaient que ça reste confidentielle comme la saison 6 n'était pas encore officielle. Du coup, il n'y avait pas de texte pendant le casting, je devais juste raconter un rêve et danser ! C'était sympa !", nous raconte Flavie Delangle.