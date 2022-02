Shailene Woodley et Aaron Rodgers séparés : fin des fiançailles pour le couple

Plutôt discrète sur ses histoires d'amour (non, elle n'a jamais été en couple avec Theo James qui reviendra bientôt à la télé), Shailene Woodley semblait avoir trouvé le bon en la personne d'Aaron Rodgers, joueur de football américain de 38 ans. L'actrice de 30 ans et le sportif de haut-niveau se sont mis en couple en 2020 et ont annoncé leurs fiançailles en février 2021. Un an plus tard, clap de fin.

Shailene Woodley re-célibataire, rupture avec Aaron Rodgers

C'est TMZ qui a annoncé la séparation de Shailene Woodley et Aaron Rodgers, ensuite confirmée par des sources proches du couple à People et à d'autres médias américains. Après deux ans d'amour et un an de fiançailles, les deux stars ne se passeront donc pas la bague au doigt. Une surprise ? Pas vraiment selon leurs proches. "C'était un couple mal assorti depuis le début. Aaron est un mec compliqué. Personne n'est surpris que ça n'ait pas fonctionné. Dans la bulle de la pandémie, c'était facile pour eux de tomber amoureux et de se focaliser uniquement sur leur relation mais ce n'est pas la vraie vie" assure un témoin à People.

Il faut dire que Shailene Woodley et Arron Rodgers n'ont pas vraiment la même vision. Elle est une activiste engagée tandis que lui est plutôt anti-Joe Biden à tendance anti-vax. Malgré leur séparation, les proches des deux ex assurent que cette rupture s'est déroulée dans de bonnes conditions. "C'était une séparation amicale. Ça ne fonctionnait pas. Ce sont des gens différents avec des carrières chargées et il y avait des obstacles qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Ils resteront amicaux, il n'y a pas de drama ou d'animosité. Ça n'a juste pas fonctionné" précise cette source.