Shailene Woodley fiancée à Aaron Rodgers ? La grande annonce de la star de NFL

Il a quand même tenu à garder secret le nom de l'heureuse élue, mais suite à l'apparition des rumeurs, on imagine que le sportif s'est fiancé à sa chérie Shailene Woodley. De son côté, l'actrice de Divergente et Big Little Lies n'a pas confirmé la grande nouvelle. Elle n'a pas non plus officialisé son couple avec Aaron Rodgers, du moins pas pour le moment.