Shailene Woodley (Big Little Lies) en couple avec une star de NFL ?

"Ils ont gardé les choses privées et discrètes"

Shailene Woodley ne serait plus un coeur à prendre. La star des films Divergente et Nos étoiles contraires serait en couple avec le joueur de football américain Aaron Rodgers selon E!. L'actrice qui joue aux côtés de Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Zoë Kravitz dans la série Big Little Lies aurait craqué pour le quarterback des Packers de Green Bay. "Ils ont gardé les choses privées et discrètes" a précisé le média, mais ils sortiraient ensemble.

D'après Canada Live, Shailene Woodley aurait passé beaucoup de temps à Montréal, au Canada, pour le tournage du film Misanthrope, réalisé par Damián Szifron. De son côté, Aaron Rodgers serait resté dans le Wisconsin (où est basée son équipe) pour "rester concentré cette saison". "Ils sont tous les deux concentrés sur leur carrière mais ils prennent aussi du temps l'un pour l'autre" a ainsi précisé E!. Pour continuer leur supposée relation amoureuse à distance, "ils se sont vus et ont été en contact", "ils continuent à se parler et à se voir quand ils le peuvent".

Aaron Rodgers parlait-il de Shailene Woodley quand il évoquait des changements dans sa vie ?

Le sportif avait évoqué un "nouvel amour pour la vie" dans l'émission Pat McAfee Show, en septembre 2020. "Il y a beaucoup de choses agréables qui se sont mises en place dans ma vie au cours des derniers mois" avait avoué Aaron Rodgers, sans pour autant confirmer être en couple. "C'est pourquoi je m'amuse autant et cela commence avec l'amour" avait-il quand même déclaré, et "s'entourer de personnes que l'on apprécie vraiment".

Quant à Shailene Woodley, qui a failli jouer Katnis dans Hunger Games à la place de Jennifer Lawrence, elle était revenue sur sa rupture avec le joueur de rugby Ben Volavola. En avril 2020, l'actrice avait ainsi raconté à Bustle : "Nous étions sur la voie du mariage et des enfants" et "je me suis rendue compte que j'étais encore à un âge où je n'étais pas capable de m'engager pleinement. Je ne pouvais pas être disponible pour lui de la manière dont je voulais l'être. Je ne m'aimais pas pleinement".