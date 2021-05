Shadow and Bone : à 23 ans, ce jeune acteur de la série est déjà papa !

La bande-annonce VF de Shadow and Bone

Depuis le 23 avril, vous pouvez découvrir sur Netflix la saison 1 de la série Shadow and Bone : la saga Grisha. On ne sait pas encore si la série aura droit à une saison 2 mais les acteurs sont prêts pour reprendre leurs rôles. Et justement, on retrouve au casting de nombreux jeunes talents au côté de Ben Barnes. Mais saviez-vous que l'un d'eux était déjà papa malgré son jeune âge ? Son identité pourrait vous étonner.

Archie Renaux avait annoncé qu'il allait être papa en juin 2020

Archie Renaux et sa petite amie Annie sont parents

Sa fille, Iris, est née en octobre 2020 et l'acteur avait annoncé cette heureuse nouvelle avec quelques photos, depuis supprimées de son compte Instagram. Les fans de Shadow and Bone auront remarqué une grosse coïncidence entre la série et le prénom du bébé de l'interprète de Mal : les iris sont en fait les fleurs préférées d'Alina dans la série !

Archie Renaux lors de l'annonce de la naissance de sa fille en octobre 2020

