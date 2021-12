Sexion d'Assaut de retour : "Comme dans toutes les familles il y a eu des prises de tête" (Interview)

GIMS avait confirmé la reformation de Sexion d'Assaut en 2017, mais le retour du groupe a été retardé. Il faut dire qu'en plus de leur carrière ensemble, GIMS, Black M, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams et JR O Crom ont aussi des carrières en solo. Est-ce que leurs egos les ont empêchés de bosser comme avant ? Non ! Les stars du rap sont toujours complices et proches malgré leur notoriété : "On a toujours eu ce truc-là de faire passer la musique avant. C'est-à-dire que même il y a 10 ans, quand on faisait de la musique, c'était pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt de la musique. S'il fallait enlever un couplet et mettre son ego de côté, on a toujours sur le faire".

"Et là on a encore plus de maturité qu'avant, donc ça va être facilité. Et en plus de ça, chacun s'est perfectionné de son côté, donc ça augmente les choix sur les morceaux. Donc ça va être encore plus de plaisir je pense maintenant" ont-ils précisé.

Sexion d'Assaut de retour avec un album et une tournée : "Les planètes se sont alignées"

C'est vrai que ce retour a été long (il était très attendu), mais c'est à cause de leurs agendas bien remplis. "Bah oui, on ne va pas se mentir plein de fois même on s'est dit : 'On ne va pas y arriver'. Parce que c'était compliqué avec les carrières solos de chacun, la vie aussi fait que tout le monde n'est pas dispo au même moment" ont-ils avoué. Mais "c'est quelque chose qu'on désirait tous profondément" et "les choses ont fini par s'emboîter, les planètes se sont alignées, on est là aujourd'hui".

