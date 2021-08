Sex/Life : les grosses différences entre la série Netflix et le livre

Billie, Cooper et Brad (Sex/Life) n'ont pas les mêmes prénoms dans le livre

La saison 1 de Sex/Life a squatté le top 10 Netflix dès sa sortie. Et comme vous devez le savoir, Sex/Life est inspirée d'une histoire vraie. Celle de BB Easton, une romancière américaine qui a écrit le livre autobiographique et ultra hot 4 hommes en 44 chapitres (44 chapters about 4 men en VO), publié en France aux éditions HLAB (Hachette Livre). Sauf qu'entre la série et le roman, il y a des grosses différences. A commencer par les noms des personnages ! Billie (incarnée par Sarah Shahi) s'appelle en fait Brooke, alias BB Easton. Quant à son mari, Cooper (joué par Mike Vogel), il s'appelle en réalité Ken. Et Brad (interprété par Adam Demos) est un mélange de plusieurs ex de BB Easton (dont aucun ne s'appelle Brad).

BB Easton ne parle pas que d'un seul ancien amant dans 4 hommes en 44 chapitres

Dans la série Sex/Life, Billie parle de Brad et de ses exploits sexuels dans son journal. Sauf que dans le livre 4 hommes en 44 chapitres, BB Easton ne parle pas de Brad et de son pénis XXL (ce serait le vrai sexe de son interprète Adam Demos), mais de plusieurs anciens amants. Et aucun n'est appelé Brad. Elle évoque par exemple Colton, son premier petit ami qu'elle avait au collège, qui "ressemblait à un elfe" et lui "rappelait une version sexy de Peter Pan". Elle écrit aussi beaucoup sur Knight, un skinhead avec une romance qui "ressemblait plus à un syndrome de Stockholm qu'à une relation". Sans oublier Lance et Harley, le bad boy du lycée. Et BB Easton parle bien sûr aussi de son mari Ken (appelé Cooper dans la série), "un être chaleureux et affectueux qui m'aime tellement qu'il a besoin d'un tatouage avec mon prénom et/ou me ressemblant pour montrer au monde l'étendue de ses sentiments pour moi".

Billie/BB Easton ne réagit pas pareil dans Sex/Life et dans le roman

Dans Sex/Life, Billie est toujours autant tentée par son ex, Brad. Au point où à la fin de la saison 1 de la série Netflix, la mère au foyer retourne voir Brad parce qu'elle veut garder son mari Cooper mais avoir une liaison avec Brad. Alors que dans le livre, ça se passe différemment. BB Easton explique dans 4 hommes en 44 chapitres qu'elle reste avec son époux Ken. Elle est folle amoureuse de lui et ne veut pas de liaison avec aucun de ses anciens boyfriends. En plus, leur vie sexuelle est bien mieux grâce au journal ! Donc tout va bien pour eux.

Dans le livre, il y a des expressions de l'auteure qui ne sont pas dans Sex/Life

Dans 4 hommes en 44 chapitres, BB Easton a de nombreuses expressions pour à peu près tout et n'importe quoi. Il y a même un glossaire en début du roman pour tout comprendre. On y trouve notamment le mot "émorection (nom) : pénis qui est en érection à la suite d'une émotion plutôt qu'à un stimulus physique ou visuel" ou le terme "marbandant (nom) : homme marié qui devrait en avoir marre du vagin flasque et fatigué de sa femme, mais qui se comporte comme une sex-machine après 8 rails de coke". Sauf que toutes ces expressions sont absentes de la série Sex/Life. Peut-être que si une saison 2 est commandée par Netflix, certains mots seront dans les répliques.