Adam Demos (Sex/Life) : 5 choses à savoir sur le beau Brad dans la série de Netflix

1. Il est en couple et vous connaissez très bien sa compagne

Désolé, Adam Demos n'est pas un coeur à prendre. Agé de 36 ans et né en Australie, l'acteur a trouvé l'amour... sur le tournage de Sex/Life. Eh oui, il est en couple avec Sarah Shahi qui incarne Billie dans le show. L'actrice de 41 ans sortait d'un divorce quand ils se sont rencontrés dans les coulisses de la série de Netflix. Même si les scènes de sexe ne soient pas très glamour pour les acteurs, Adam Demos et Sarah Shahi ont eu le coup de foudre. "La première fois que j'ai rencontré Adam, j'ai été épatée. On s'est rencontrés dans la loge de maquillage et on s'est entendus instantanément. Nous avions exactement les mêmes goûts en matière de musique. Nous avons les mêmes goûts en whisky et en tequila et il m'a impressionnée en tant que personne et je savais que je voulais plus" a raconté Sarah Shahi.