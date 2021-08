Sex/Life : une saison 2 commandée en secret par Netflix ?

Le 25 juin dernier, Netflix mettait en ligne les 8 épisodes de Sex/Life, basée sur le roman 4 hommes en 44 chapitres qui raconte l'histoire vraie de BB Easton. Très rapidement, la série a fait le buzz grâce à ses scènes sexy dont l'inoubliable full frontal de Brad (Adam Demos) et si vous étiez passés à côté, on sait enfin si l'acteur a utilisé une prothèse de pénis (ou pas) pour cette scène. Le show a été propulsé en haut du top 10 des programmes les plus vus de la plateforme dans le monde entier dont en France et l'autrice et les acteurs étaient prêts pour une suite.

Netflix aurait bien commandé une saison 2 de Sex/Life

Selon What's on Netflix, la saison 2 de Sex/Life serait bien en approche ! Le site précise que la plateforme aurait donné son feu vert pour de nouveaux épisodes qui - on l'espère - pourraient arriver en 2022. Une info à prendre pour le moment avec des pincettes puisque Netflix n'a pas encore officiellement annoncé la suite de la série portée par Sarah Shahi. Mais cette suite semble plus que probable vu la popularité de la saison 1 et la fin ouverte.

A la fin de la saison 1, Billie retrouvait Brad et lui disait vouloir reprendre leur histoire... sans se séparer de son mari. Dans une interview, la créatrice Stacey Rukeyser avait teasé une suite compliquée pour Billie. "L'une des questions que pose la série est : 'Est-ce qu'on peut tout avoir ? Par exemple être une femme et une mère, une adulte et en même temps une déesse du sexe ?' L'une des choses qui ressort actuellement, c'est qu'on peut tout avoir mais pas en même temps. C'est une chose avec laquelle j'ai du mal car je trouve que c'est une façon de dire que non, on ne peut pas tout avoir (...) C'est frustrant de se dire qu'il faut abandonner une partie de soi pour être acceptable. Donc c'est une des choses que l'on a hâte d'explorer dans la saison 2." a-t-elle confié à Newsweek.