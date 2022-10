Sex Education saison 4 : Emma Mackey (Maeve) fait une annonce qu'on redoutait tous

La saison 4 de Sex Education est très attendue par les fans. Il faut dire que la saison 3 est sortie sur Netflix il y a déjà plus d'un an ! Pourtant, cette suite est aussi déjà pas mal redoutée par les internautes car elle sera synonyme de changements. Souvenez-vous, à la fin de la saison 3, le lycée fermait ses portes, ce qui va certainement forcer Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) et les autres à changer d'établissement scolaire. Mais ce n'est pas tout : alors que Maeve (Emma Mackey) et Otis s'étaient ENFIN avoués leurs sentiments, elle décidait de quitter l'Angleterre pour poursuivre ses études aux Etats-Unis.

A la fin août 2022, le retour de Maeve a été confirmé puisqu'on apprenait que l'action se déroulerait en partie aux Etats-Unis. On avait même droit aux premières photos de la saison 4. Si Emma Mackey revient bien dans la série, beaucoup d'autres seront absents. Eh oui, la production de la série a annoncé plusieurs grands départs. On sait que Simone Ashley (Olivia) ne sera plus dans le show puisqu'elle tourne actuellement la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Egalement absentes ? Patricia Alison (Ola) et Tanya Reynolds (Lily), deux personnages importants de la série, ainsi que Rakhee Thakra qui jouait Emily, l'une des profs. Jim Howick qui incarne Colin Hendricks, un autre prof, a lui aussi semé le doute sur son retour, expliquant qu'il n'avait pas encore été contacté pour revenir alors que le tournage est en cours. Bref, c'est un peu le flou et Emma Mackey vient de nous donner un autre coup...

Emma Mackey moins présente dans la suite de Sex Education

Star de la série avec Asa Butterfield, Emma Mackey ne devrait pas être aussi présente qu'avant pour la saison 4 de Sex Education. Interrogée par Radio Times, l'actrice qui parle parfaitement français a dévoilé qu'elle aura un rôle réduit. Bon, on n'en est visiblement pas au niveau de l'absence d'Ellen Pompeo dans Grey's Anatomy mais quand même... "Je ne serai pas constamment dans la série." a déclaré l'actrice qui ajoute : "On est en plein tournage actuellement et je suis excitée d'être de retour. Je suis intriguée de savoir ce qu'il va se passer car je n'en sais rien. Je découvre au fur et à mesure donc c'est très amusant" a-t-elle déclaré.

De quoi confirmer nos nombreux soupçons. Il faut dire que depuis qu'elle crève l'écran dans le rôle de Maeve, Emma Mackey est très demandée par les réalisateurs. L'actrice de 26 ans a tourné dans le film Eiffel avec Romain Duris et a joué dans Mort sur le Nil et dans le film Emily qui vient de sortir en Angleterre. Elle est également annoncée au casting du film Barbie, prévu pour 2023.

Un départ ou la fin de la série à venir ?

Un rôle réduit... avant un possible départ ? Rien d'impossible puisque la carrière d'Emma Mackey ne fait que décoller. A moins que Netflix ne décide tout simplement d'arrêter Sex Education. Une autre possibilité puisqu'Asa Butterfield avait confié à la fin de la saison 3 que la saison 4 pourrait bien être la dernière. Il faudra patienter pour en savoir plus...