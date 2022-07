Sex Education saison 4 : coup dur, une star quitte la série avant le tournage

La comédienne veut évoluer

Un véritable choc tant son héroïne est importante dans les intrigues et pour Otis, mais une décision prise et assumée par l'actrice. "Il y a d'autres opportunités qui m'ont été proposées, a notamment révélé Patricia Allison, ce qui confirme qu'on la retrouvera malgré tout très prochainement ailleurs. J'ai quand même pu faire trois ans [dans la série] et j'ai très sincèrement adoré ça !"

A ce jour, on ne sait pas comment sera expliquée son absence l'an prochain, mais au regard de son histoire bancale avec Lily Iglehart (Tanya Reynolds), on peut facilement imaginer Ola quitter l'établissement scolaire pour changer d'air après une possible rupture.