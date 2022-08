Sex Education saison 4 : le retour de Maeve confirmé, mais avec un énorme changement

Ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour les fans de Sex Education. Que ce soit Patricia Allison (Ola Nyman), Simone Ashley (Olivia) ou encore Tanya Reynolds (Lily), la série de Netflix a effectivement perdu énormément de ses acteurs principaux qui ne participeront donc pas à la saison 4 inédite.

Bonne nouvelle, l'hémorragie devrait enfin s'arrêter. Alors que ces récents départs nous laissaient craindre le pire pour la présence d'Emma Mackey, il vient d'être confirmé que Maeve, son héroïne, sera finalement au casting des nouveaux épisodes.

Maeve de retour mais... loin d'Otis

Un soulagement pour les fans, qui vient malgré tout avec un twist. C'est le site Empire qui révèle l'information, elle ne sera plus au côté de Otis (Asa Butterfield) en Angleterre, puisque la série suivra sa nouvelle intrigue aux USA à l'université de Wallace. Une déception ? Oui et non.

Ce changement de pays pour Maeve nous promet au contraire une intrigue plus dynamique avec des histoires complémentaires qui se joueront dans des décors différents. Bref, on peut s'attendre à un certain renouvellement créatif qui devrait apporter de nouveaux enjeux et une fraîcheur importante. Autre point positif, Emma Mackey sera pour l'occasion accompagnée de Dan Levy (vu dans l'excellente série Schitt's Creek) qui incarnera ici Thomas Molloy, un auteur de renom qui lui enseignera quelques cours.