Sex Education saison 3 : 6 théories sur la suite

3. Rahim sera toujours présent

Le français Sami Outalbali a rejoint le casting de Sex Education dans la saison 2. Même si ça ne se finissait pas très bien pour son couple avec Eric, on espère que Rahim reviendra dans la saison 3 de la série. Sa présence pourrait par exemple mettre Eric face à ses contradictions au sujet d'Adam comme il l'a fait à la fin de la saison 2.

4. Jackson et Viv vont se mettre en couple

On ne sait pas vous mais chez PRBK, on a bien vu des étincelles entre Jackson (Kedar Williams-Stirling) et Viv (Chinenye Ezeudu). Les deux personnages sont devenus proches amicalement mais cela ne nous étonnerait pas que ça aille plus loin. Leur alchimie est bien là et leur possible couple pourrait amener des intrigues intéressantes par rapport à la popularité de Jackson.

5. Eric et Adam vont rester en couple

Adam va-t-il vraiment assumer sa relation avec Eric si une saison 3 de Sex Education est commandée ? On pense que les deux ados ont des chances de rester en couple, mais qu'ils feront forcément face à de nouveaux obstacles. On imagine que la famille d'Eric pourrait mal accepter cette nouvelle relation, sachant qu'Adam a harcelé Eric durant de nombreuses années. Mais on espère pouvoir découvrir un côté plus tendre de l'ex d'Aimee et, pourquoi pas, voir une réconciliation avec son père.