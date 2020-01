Sex Education saison 3 : le tournage déjà prévu ?

Sex Education aura-t-elle droit à une saison 3 sur Netflix ? Avant le lancement de la saison 2, la créatrice Laurie Nunn avait confié être déjà en train d'écrire de nouveaux épisodes, même si la plateforme n'a pas encore donné son feu vert pour la suite. "J'ai commencé à écrire la saison 3. C'est une façon normale de procéder car nous travaillons avec un emploi du temps serré" avait-elle confié.

Un tournage dès le mois de mai ?

Et pour cause, si on en croit Production Weekly, un magazine en ligne dédié aux professionnels du cinéma et de la télévision, le tournage de la saison 3 de Sex Education pourrait débuter très rapidement, bien que Netflix n'ait toujours pas annoncé officiellement le renouvellement de la série. Selon les infos du magazine, les acteurs pourraient se retrouver dès le mois de mai pour mettre en boîte une future saison 3 et le tournage devrait durer jusqu'en septembre. Une info à prendre avec des pinces en attendant la confirmation de la suite de la série.